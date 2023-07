Ex-apresentadora do 'Domingo Espetacular' e mais profissionais são demitidos da Record

Rio - A Record realizou um grande corte de funcionários em sua sede, em São Paulo, nesta segunda-feira. Patrícia Costa, ex-apresentadora do "Domingo Espetacular", e os repórteres Roberto Thomé e Sylvestre Serrano estão entre os demitidos. Em nota divulgada para a imprensa, a emissora disse que "os desligamentos foram necessários, mas com respeito ao ser humano acima de tudo, às leis e às regras trabalhistas".

Patrícia Costa, que estava na Record e São Paulo desde 2010, falou sobre a demissão no Instagram. "Tenho recebido tantas mensagens carinhosas e não estou conseguindo responder a todos. Então vim aqui dizer que sim, depois de 16 anos, hoje foi meu último dia na Record. Foram três anos na Record Minas, onde fiz reportagens, apresentei quase todos os jornais e programas. Fiquei fora do vídeo um tempo, também só como editora, e tive a incrível experiência de fechar um jornal. Em São Paulo, fui garota do tempo, repórter, apresentei quase todos os jornais, um deles o de maior audiência da casa: o Domingo Espetacular", iniciou a jornalista, no Instagram.

"Tive o privilégio de trabalhar com muita gente competente e fazer amigos. Cresci como pessoa e profissional. Nunca tive um feedback negativo sobre meu trabalho, nem hoje. Me adaptei a todos os desafios. Fui para a madrugada com um filho pequeno, e depois para a outra ponta da madrugada, em menos de dois anos. Me esforcei para atender todas as demandas. Mas agora um ciclo se fechou, e tenho certeza que outro ainda mais lindo me espera. Obrigada a cada um que fez parte da minha vida e da minha carreira nesse período. Tenho apenas gratidão por todas as oportunidades", finalizou.

Sylvestre Serrano era contratado da Record de São Paulo, mas estava trabalhando no Rio. Antes de passar pela emissora, ele foi repórter da Rádio Globo entre 1998 e 2006. Já o jornalista esportivo Roberto Thomé tinha mais de 20 anos de Record e chegou a emissora em 2002. Ainda no Jornalismo, também foram dispensados Leandro Sant Ana e Mauro Junior. Os cortes ocorreram em todas as áreas da emissora e, de acordo com o "Notícias da TV", devem continuar ao longo da semana.