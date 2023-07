'Vou continuar na luta por resultados', dispara Marlene Mattos

Rio - A diretora Marlene Mattos, de 73 anos, usou as redes sociais para rebater as críticas que tem recebido desde o lançamento de "Xuxa - O Documentário". "Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois", escreveu a ex-empresária da Rainha dos Baixinhos. Na legenda da imagem, Marlene ainda acrescentou: "Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser".

Alguns seguidores de Marlene a apoiaram nos comentários da publicação, mas também houve críticas. A atriz Deborah Secco postou emojis de coração para Marlene. "Eu acho que depois de tantos anos e sucesso, a pessoa vem falar e distorcer as coisas! Você merece muito respeito!", disse uma pessoa. "Você é a melhor, levantou a Xuxa agora ela fica de mimimi... se era tão ruim, por que ficou 19 anos com a Marlene?", disparou outra pessoa.

"Sim, porém coagindo as pessoas a senhora não chegará a lugar algum!!!O mundo evolui, tente evoluir também, não é do seu jeito e sim do jeito que o mundo exige!!! Readequação!!!", disse outro internauta.

A relação de amizade e profissional entre Xuxa e Marlene chegou ao fim em 2002. Elas trabalharam juntas por 19 anos. Depois de quase 20 anos sem se ver, elas se reencontraram em 2021 para as gravações do documentário. Durante coletiva de imprensa, Xuxa disse que o reencontro foi "difícil". Ela também afirmou ter se decepcionado por não ter percebido mudanças em Marlene, mas disse que o reencontro foi "válido".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlene Mattos Dos Santos (@marlenemattosoficial)