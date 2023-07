Filho de Andressa Urach revela ter tirado fotos da mãe para OnlyFans

Rio - Arthur Urach, filho da influenciadora Andressa Urach, abriu o jogo nesta terça-feira (18), em suas redes sociais, sobre produzir conteúdos da mãe para uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura.

"É você que filma o Only (Fans) da Andressa?", questionou um internauta, que foi respondido pelo jovem: "Yep, sou muito f* nas fotos, né?". "Você não sente vergonha da sua mãe se vender? Você filma ela assim?", disparou outro, sendo rebatido pelo rapaz: "Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela".



Há pouco tempo, a relação dos dois foi questionada, quando a modelo convidou o filho para visitar a boate onde trabalha como garota de programa. Em uma publicação, Andressa chegou a mostrar Arthur ao seu lado, enquanto estava bebendo um drink no local.



"Olha só quem veio se divertir", escreveu ela, marcando o local, que foi o mesmo onde anunciou que voltaria a prostituição, em 2021, quando estava grávida. Na época, o rapaz usou uma rede social para se posicionar sobre as críticas, dizendo estar tranquilo com a opção da mãe. “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora", declarou.