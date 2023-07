Luísa Sonza faz aniversário e recebe declaração apaixonada de affair: 'Te amo'

Rio - Luísa Sonza deu adeus para os dias de solteira e vive um novo romance com o streamer Chico Veiga , também conhecido como Chico Moedas, de 27 anos. O influenciador digital usou o Instagram para compartilhar as primeiras fotos oficial do casal, além de postar uma declaração apaixonada para a cantora, que completa 25 anos nesta terça-feira.