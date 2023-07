Após polêmica com Neymar, Bruna Biancardi celebra aniversário da irmã: 'Te amo'

Rio - Bruna Biancardi usou as redes nesta terça (18) para homenagear sua irmã, Bianca, em seu aniversário de 27 anos. A famosa não se deixou abalar pelos conflitos da caçula com Neymar e deixou claro que a carta aberta que Bianca escreveu detonando o jogador não afetou os laços da família.

Em seus stories, Bruna mostrou um pouco do seu dia com a irmã, começando com a mesa de café da manhã que as duas dividiram e, mais tarde, um texto em que declarou todo seu carinho pela caçula. "Hoje é aniversário da minha pequena (que já está tão grande). Bibi, te desejo um mundo de coisas maravilhosas, que o seu novo ano seja repleto de conquistas, amor, viagens, saúde e felicidade! Conte sempre comigo... Que Deus abençoe sua vida! Te amo muito!", escreveu a influenciadora no Instagram.

Bianca ganhou notoriedade depois de condenar as atitudes do atacante por ele ter ironizado as diversas mulheres que expuseram supostas mensagens com o jogador, perguntando se tinha "Mais alguém?" interessado a compartilhar algum print. A nutricionista ganhou mais de 300 mil seguidores de um dia para o outro, e recebeu muito apoio em suas redes por suas duras palavras: "ATÉ QUE ENFIM ALGUÉM DEFENDEU A BRUNA!", comemorou uma pessoa. "Super sensata! Finalmente alguém próximo falou umas verdades pra esse 'Menino Ney'", comentou outra.