Kevinho comove a web ao revelar que mãe está internada em São Paulo: 'Doença maldita'

Rio - O cantor Kevinho informou que sua mãe, Sueli Azevedo, está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Sem revelar a causa da internação, o funkeiro publicou uma carta aberta no Instagram em que fala sobre as dificuldades que já enfrentou ao lado da mãe e mostrou o otimismo pela recuperação de Sueli.

"Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem!", escreveu o artista, na legenda das fotos tiradas na unidade de saúde.

Em seguida, Kevinho acrescentou: "Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir! A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita", afirmou ele.

"Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida!!", finalizou o cantor.

Nos comentários, fãs e amigos torceram pela recuperação de Sueli e enviaram mensagens de apoio: "Tudo ficará bem, Deus no controle!", escreveu Wesley Safadão. "Toda energia positiva pra ela! Muita força que vai dar tudo certo! Um forte abraço", disse o ex-BBB Ricardo Alface. "Melhoras pra ela!", desejou Adriane Galisteu. "Deus tá agindo", completou Leo Santana.

Confira: