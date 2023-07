Pocah abala de biquíni rosa em Portugal: 'Se essa é a Pocah, imagina a Muitah'

Rio - A cantora Pocah impressionou seguidores com sua beleza em registros que postou curtindo um dia de Sol na piscina. Nesta terça (18), a famosa posou de biquíni fininho durante uma viagem para Figueira da Foz, em Portugal.

Na publicação, MC Pocahontas decidiu apostar na cor do momento e apareceu de biquíni rosa estilo cortininha e com calcinha fio dental na beira de uma piscina com águas cristalinas, exibindo suas curvas e fazendo a coreografia de sua nova música com Kevin o Chris e Luck Mozik, 'Barulhinho'. "Essa boquinha bomba", escreveu a famosa na legenda, em referência à sua parte do hit.

Fãs não perderam tempo e logo foram aos comentários para elogiar o corpo escultural da artista: "Se essa é a Pocah, imagina a muitah", brincou uma internauta. "Eu só acredito que existe porque vi pessoalmente", afirmou outro. "Essa mulher é gata demais, senhor", admirou uma terceira. "Barbie in vida de sereia?", indagou mais um.