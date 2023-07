Dona do hit 'Lovezinho', Treyce fala sobre turnê na Europa

Rio - Com um dos maiores hits do ano em sua carreira, a cantora Treyce rompeu as fronteiras do país e chegou a Europa. No último domingo (16), a artista subiu ao palco de Odivelas, em Portugal, fazendo a estreia de sua primeira turnê internacional.

"É uma mistura de sentimentos, estou feliz em poder levar o meu trabalho para a Europa, e ao mesmo tempo ansiosa para viver esse momento", contou.



Com uma agenda que segue até o dia 17 de agosto, a artista vai percorrer diversas cidades portuguesas. O roteiro inclui shows em Cascais, Espinho, Aveiro, Guimarães, Oeiras, Costa da Caparica e outros destinos emocionantes. Além disso, haverá também uma apresentação especial nos Açores.



"Acredito que irá abrir muitas portas, e com certeza, a carreira internacional está em meus planos", afirma.