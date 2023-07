'Não queremos ser amigos', diz Sammy sobre contato com Pyong Lee

Rio - Sammy Sampaio abriu a caixinha de perguntas do Instagram, na última terça-feira (18), e entregou detalhes de sua relação com o ex-marido, Pyong Lee, com quem teve Jake, de 3 anos e 5 meses. A influenciadora disse que tem pouco contato com o hipnólogo após o término do casamento em fevereiro de 2022.

"Nós chegamos a conclusão mútua de que não queremos ser amigos ou conviver por perto já faz um bom tempo. Falamos só sobre assuntos do Jake e apenas quando necessário. Assim encontramos paz e um clima super agradável", afirmou Sammy.

Questionada por um internauta, ela ainda esclareceu o motivo de não assumir um namoro. "Eu conheci muitas pessoas interessantes. Mas ser interessante é suficiente? A convivência e o tempo estando perto das pessoas, é muito importante, porque você vai analisando as situações e como a pessoa lida com tudo. Principalmente quando você quer um relacionamento para a vida toda, com alguém que queira a mesma coisa para passarem pelas situações juntos e com maturidade."