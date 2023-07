'Vai na Fé': Dora se despede dos entes queridos e Lumiar pensa em ressignificar a vida após perder a mãe

Rio - Durante os próximos capítulos de "Vai na Fé", novela das 19h exibida na TV Globo, Dora (Claudia Ohana) está se despedindo de seus entes queridos, enquanto passa seus últimos dias de vida, com direito a show de Lui Lorenzo e Lulu Santos, em seu refúgio que fica na Serra. Desta vez, contagiada pelo último evento, a terapeuta holística pede uma festa de carnaval.

Com um estado de saúde que não evoluí, a mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann) precisa de um cilindro de oxigênio e doses extras de medicação, que resultam em sonolência e fragilidade. Entretanto, mesmo com o quadro clínico, Dora consegue fazer uma cerimônia para abençoar a filha de Guiga (Mel Maia) e Yuri (Jean Paulo Campos). Enquanto o grupo se reúne para fazer seus votos para o bebê, Lumiar se sensibiliza com as palavras da mãe e reflete sobre a decisão de não ter dado um neto para Dora.



Envolvida de amor e cuidados até o dia de sua morte, a mãe da advogada mexe com os sentimentos da loira, que volta para o Rio de Janeiro repensando em suas escolhas. Em conversa com Ben (Samuel de Assis), a ex-namorada do galã fala sobre tirar um período sabático para repensar suas escolhas. O objetivo é vender o seu apartamento, repassar seus clientes do escritório e finalizar o semestre no ICAES.