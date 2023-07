Ex de Rafael Cardoso, Mari Bridi faz desabafo sobre pressão estética: 'Meu corpo mudou'

Rio - Mari Bridi, de 38 anos, relembrou o período em que foi casada com o ator Rafael Cardoso, de quem se separou em dezembro do ano passado. Em entrevista ao videocast "O Poder nos Bastidores", a influenciadora digital desabafou sobre a pressão estética que enfrentou após o nascimento de sua primeira filha.

"Eu sou baixinha e, quando tive minha primeira filha, meu corpo mudou completamente. Ela nasceu com 4 quilos. Na época eu era casada, as pessoas questionavam ‘como você é casada com um galã de novela e está assim?’. Eu estava no puerpério e ouvia coisas assim", contou a ex-mulher do ator. "Quem fica ferrada no pós-parto é a mulher. O puerpério é muito horroroso. Eu não vejo esse acolhimento", completou ela.

A filha da jornalista Sônia Bridi ainda deu sua opinião sobre o machismo na sociedade: "Com certeza mulheres independentes assustam os homens. Assustam muito. Tanto que a gente está cansada de ver na internet mulheres que defendem o machismo, dando aulas de como você tem que ser submissa ao marido, a quem está contigo", avaliou Mari.

Mari Bridi e Rafael Cardoso anunciaram o fim do casamento em dezembro do ano passado. Os dois ficaram juntos durante 15 anos e tem dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 7.