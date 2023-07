Sabrina Sato vira apresentadora infantil: 'Sonho'

Rio - A apresentadora Sabrina Sato realizou o sonho de comandar um programa infantil, nesta quarta-feira, em São Paulo. A artista participou de uma ação de marketing de uma marca de laticínios e comandou a atração "Show das Gigantices", que está disponível no YouTube.

"Recriar o universo dos programas infantis fez com que eu realizasse um sonho que achava ser impossível! Eu sempre quis apresentar um programa nesses moldes de antigamente e trazer para o público essa alegria tão genuína e mágica. Como mãe, também fico extremamente feliz em poder estar em um projeto que acredito e com uma marca que inspira o melhor da infância para tantas gerações", disse a apresentadora, que é mãe de Zoe, de 4 anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle.

No palco, Sabrina contou com a presença de sua mãe, dona Kika Sato. "Os programas infantis marcaram muitas gerações ao longo das décadas não só como entretenimento, mas também como educadores e criadores de memórias únicas", disse a mãe de Sabrina.