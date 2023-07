'O meu é bem menor', diz Marcos Veras sobre 'nude' que vazou na web

Rio - O ator Marcos Veras, de 43 anos, usou o Twitter para negar que uma foto íntima que está sendo compartilhada nas redes sociais seja sua. O artista, que atualmente está no elenco de "Vai na Fé", comparou o tamanho do pênis da foto com o seu.

"Gente, meu suposto pinto está bombando por aí de novo? O meu é bem menor que esse que tão divulgando aí. Fiquem em Paz", brincou o artista. O humorista Marcelo Adnet achou a situação engraçada. "O 'suposto pau' é bom demais #SomosTodasManjaSupostaRol*", escreveu nos comentários.

Esta não é a primeira vez que uma foto íntima é atribuída a Marcos Veras. Em 2016, o perfil do ator no Snapchat postou a foto de um pênis. Depois disso, o ator disse que tinha sido vítima de hackers.