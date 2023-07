'Barbie' tem sessões no Complexo do Alemão a R$ 5; confira!

Rio - Um dos filmes mais esperados do ano, "Barbie" estreia nos cinemas nesta quinta-feira com uma promoção especial para os moradores do Complexo do Alemão e redondezas, na Zona Norte do Rio. O live-action da boneca mais famosa do mundo ganhou sessões dubladas no CineCarioca Nova Brasília, com ingressos a R$ 5, disponíveis para compra pela internet.

Além da exibição do longa estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, neste sábado, a partir das 17h, os espectadores também poderão tirar fotos com as Barbies no local. Mais cedo, antes da sessão de 13h30, vai haver uma apresentação reunindo crianças e adolescentes, de 10 a 16 anos, do grupo Os Crespinhos, que estarão fantasiados como as bonecas e Kens para interagir com o público.

A produção é inspirada no famoso brinquedo da Mattel, que se popularizou como a queridinha das crianças, trazendo Margot Robbie e Ryan Gosling na pele da boneca e de seu par, Ken. No longa, que tem cenário predominantemente rosa, várias versões de Barbie e de seu namorado aparecerão representados por grandes astros do cinema e da TV.