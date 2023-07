Repórter fala pela primeira vez sobre demissão da TV Globo: 'Momento de olhar para trás'

Rio - A repórter Lívia Torres usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se manifestar depois de ser demitida da TV Globo após 14 anos na emissora carioca . Em postagem no Instagram, a jornalista relembrou coberturas marcantes que viveu em suas passagens pelos telejornais locais do Rio de Janeiro e participações no "Fantástico" e "Jornal Hoje".

"Saber trabalhar sob tensão acaba sendo especialmente necessário pra quem cobre o Rio. Como em 2019, na Ponte Rio-Niterói, quando estava no ar na hora que atiraram no sequestrador de um ônibus. Ou lá atrás, em 2010, quando começava no g1, recém-contratada, e cobri a retomada do Complexo do Alemão", escreveu a carioca.

Em seguida, ela falou sobre sua trajetória no canal: "Foram 14 anos de Globo, de estagiária a repórter de vídeo. Toda despedida acaba sendo um momento de olhar para trás e reviver a própria história que, no caso do jornalismo, se confunde com a de tantas outras pessoas", declarou.

Lívia citou uma reportagem que viralizou nas redes sociais ao mostrar pessoas que vivem em situação de fome. "Conforta meu coração saber que meu trabalho ajudou um pouco brasileiros como a Dona Janete. A franqueza daquela senhora, que na fila pra não passar fome me contou sua difícil história de vida, tocou o país e atraiu uma corrente incrível de solidariedade", comentou a repórter.

"Ser repórter é muito mais do que estar com um microfone na mão. É ser ágil, sem perder a doçura, mas também inquieto. Entendi que muitas vezes é preciso ousar. Escutei o não, busquei o sim. Só descansei quando me deparava com verdade. E a minha verdade sempre foi a doação intensa para o melhor trabalho. Cimentei cada tijolo com ética, profissionalismo e entrega. Dobrei horas, busquei incessantemente as melhores aspas, cultivei as melhores fontes. Sou grata por tudo que aprendi e construí. Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos. Obrigada por tanto carinho. A gente se vê por aqui. Bons ventos virão!", finalizou a jornalista.

Lívia Torres deixou a TV Globo na última segunda-feira e seu desligamento teria sido motivado pela participação da jornalista como apresentadora em um sorteio da Copa do Brasil, de acordo com o site 'UOL'. Segundo o portal, a Globo não permite que seus jornalistas apresentem eventos externos que sejam remunerados. A decisão tem desagradado funcionários do esporte e do jornalismo, principalmente após a emissora adotar salários mais baixos.

No caso de Lívia, a TV Globo tem os direitos de transmissão da Copa do Brasil. Portanto, a repórter não apresentava um evento de um concorrente. Mesmo assim, a emissora decidiu puni-la com a demissão. A jornalista aparecia diariamente no "Bom Dia Rio", no "RJ1" e no "RJ2". Ela também costumava fazer matérias para os principais telejornais da casa, como "Bom Dia Brasil", "Jornal Nacional", "Jornal da Globo" e "Fantástico".

