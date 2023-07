Tatá Werneck tranquiliza fãs e nega boatos de término com Rafa Vitti

Rio - Após Léo Dias divulgar que um casal de famosos que posta frequentemente sua rotina em família na verdade não está mais junto, Tatá Werneck tranquilizou fãs que o rumor não era sobre seu casamento com o ator Rafa Vitti. Nesta quarta (19), a humorista foi ao Twitter desmentir que os dois não estavam mais juntos, para a felicidade de seus milhões de seguidores.

Com a repercussão da notícia em perfis de fofoca, um internauta, preocupada, marcou o perfil oficial da atriz para perguntar se os boatos falavam sobre sua família, mas Tatá logo respondeu: "Eu não. Tô casadíssima. E tenho uma filha só (até que se prove o contrário)", chegou a brincar. Não é a primeira vez este ano que a apresentadora tem que ir às redes para esclarecer rumores de uma crise no casamento com Rafa, tanto que ela até já chegou a se irritar com a quantidade de notícias falsas a respeito do assunto.