Alex Escobar relembra atriz pornô que tirou a roupa em entrevista: 'Na mesa'

Rio - Alex Escobar, de 48 anos, abriu o jogo sobre o início de sua trajetória profissional e relembrou o período que antecedeu sua contratação pela Rede Globo. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", o jornalista contou uma situação inusitada que viveu quando atuava como radialista no programa "Rock Bola", na Rádio Cidade. Foi nesta época em que o apresentador conheceu um diretor do Sexy Hot, canal de conteúdo adulto da antiga Globosat, e o homem se apresentou como sua porta de entrada para a emissora carioca.

"Ele falou ‘vou marcar um teste para você de comentarista e narrador’. Ele pegou o telefone lá na hora e ligou para o diretor, falou: ‘estou com um maluco aqui do Rock Bola…’, e realmente, dois dias depois fui lá na Globosat (fazer o teste)", contou Escobar.

Ao chegar na sede da empresa, Alex foi direcionado para uma sala do canal pornô e foi pego de surpresa com os telões que encontrou: "Foi engraçado que eu entrei, e a sala na frente dele (tinham) umas cinco, seis pessoas vendo filmes de sacanagem, cara. Eles ficavam analisando filmes para passar no Sexy Hot. Entrei, aquela cena, seis televisões, com o couro comendo. Aí ele me levou na sala do diretor do SporTV, fiz o teste e aí fui para a televisão", relembrou o jornalista que ficou conhecido por comandar o "Globo Esporte" de 2009 a 2015, e atualmente apresenta a seção de futebol do "Fantástico".

O contato com diretor do Sexy Hot ainda rendeu uma entrevista marcante na passagem de Escobar pelo "Rock Bola". "Esse Vinícius, um dia, ligou pra gente e falou 'vou levar uma atriz pornô aí, um casal'. E o 'Rock Bola' era uma loucura, hoje não resistiria a dois dias (no ar), era outra época, estamos falando aí de 2004, o mundo mudou. Aí, entram Vinicius, Lulu dos Santos, com um vestido normal, e eu super respeitoso, porque sempre tive cuidado, não tenho preconceito com nada... Mas os caras já começaram, e ela desinibida, dizia, 'pode perguntar, que vou falar tudo'", relatou.

"Aí começou, ao vivo, o troço foi esquentado, de repente, intervalo. No intervalo, a Lulu sobe na mesa, levanta o vestido e começa a dançar sem música mesmo, e tinha câmera no estúdio... Nisso um estagiário de jornalismo, que era o cara mais camisa pra dentro, fica embevecido, tira foto dela, tenta pegar ela, e a gente 'calma, maluco'. Aquilo foi virando uma loucura, acabou o programa, quando vejo a mulher está lá dentro do estúdio, os caras indo para lá também, falei 'caraca, que está acontecendo aqui?'", continuou o apresentador.

Na sequência, Escobar afirmou não ter acompanhado os amigos na sala com a atriz, mas garantiu "que não rolou nada demais, apenas uma brincadeira".