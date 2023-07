Ex-BBB Gabriel Santana tatua região íntima e fãs comentam: 'Cuidado nos nudes'

Rio - Gabriel Santana, de 23 anos, usou as redes sociais para revelar que fez sua primeira tatuagem, nesta quinta-feira. O ator e ex-BBB compartilhou um vídeo do momento em que registrou o contorno de um ursinho na região pélvica, sem esconder as caretas de dor que fez durante o procedimento.

"E depois de uma trolagem, agora é real! Fiz minha primeira tatuagem e estou deixando aqui registrado com vocês esse momento, as minhas reações foram bem claras quanto a tatuagem (risos). Quero saber, o que vocês acharam? Qual próxima tatuagem eu devo fazer?", perguntou o artista, na legenda da postagem. "Amei", comentou Sarah Aline, com quem Gabriel chegou a ter um breve affair no "BBB 23".

Enquanto isso, fãs do ex-brother não deixaram passar despercebida a área íntima escolhida para a tattoo: "Agora vai precisar ter cuidado nos nudes", brincou um seguidor. "Eita que eu prestei atenção em outra coisa", disparou outra internauta. "Esse lugar aí tu foi corajoso pra ser a primeira", escreveu um terceiro.

Confira: