Laís Caldas surpreende com resultado natural de lipo LAD: 'Belíssima'

Rio - A influenciadora Laís Caldas, de 31 anos, finalmente revelou o resultado de sua lipo LAD ao posar para a primeira foto de biquíni após a cirurgia e chocou seguidores. Nesta terça (18), a famosa chamou atenção ao compartilhar suas novas curvas em seu perfil do Instagram.

Na frente do Rio Araguaia, em Goiás, a ex-sister surpreendeu com a aparência natural de sua barriga sequinha, que fãs afirmaram não parecer uma consequência do procedimento estético. De biquíni azul escuro fininho e com tiras de corrente, a médica contou como estava satisfeita com a cirurgia: "A foto de biquíni veio! Dois meses da minha Lad e estou amando cada vez mais o resultado! Gostaram?", perguntou na legenda.



Internautas responderam a influencer nos comentários e aproveitaram para deixar claro o quanto ficaram impressionados com o corpo da doutora. "A mais natural até agora desse tipo de cirurgia, muito linda, parabéns!", admirou uma seguidora. "Laís, achei que você foi a que ficou mais natural. Arrasou", elogiou outra. "Chocada! Já era linda e agora tá igual uma Barbie", escreveu uma terceira. "Não sabia que tinha sereia em rio", brincou mais um.