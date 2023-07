Sérgio Malheiros celebra fim de gravações de série com Bruna Marquezine

Rio - O ator Sérgio Malheiros usou suas redes para celebrar o fim das gravações de sua nova série na plataforma Star Plus, 'Amor da Minha Vida'. Nesta quinta (20), o famoso compartilhou algumas fotos dos bastidores da produção para agradecer seus companheiros de elenco, seu par romântico na ficção, Bruna Marquezine, e sua namorada, a atriz Sophia Abrahão.

"Hoje terminamos essa jornada com muita alegria e sensação de dever cumprido. Quero agradecer toda essa equipe incrível que foi essencial pro resultado desse projeto. Cada um de vocês foi muito importante nessa caminhada. Obrigado @brunamarquezine, minha grande parceira: pelo companheirismo, pela paciência e por rir das minhas piadas de pena e cansaço", começou o artista na legenda da publicação.

Sérgio também mencionou os diretores do seriado na homenagem e expressou sua gratidão a todos que "dividiram comigo essas 70 diárias com muito bom humor", incluindo sua companheira dentro e fora das telas, Sophia Abrahão. "E claro: @sophiaabrahao, minha grande parceira de cena e da vida. Obrigado por me apoiar, me incentivar e me esperar acordada mesmo quando você não tava na diária", completou.

Seguidores se comoveram com a mensagem do ator, mas não conseguiram conter sua ansiedade para conferir a produção. "Vou assinar o Star Plus só pra assistir vocês", admitiu uma pessoa. "Parabéns!! Muito ansiosa pra ver vocês em cena", contou outra. "Lindos. Vai ser um sucesso essa série", afirmou uma terceira. "Já estamos ansiosos para essa estreia", comentou mais uma.