Isabela Scherer aponta dificuldade em fazer primeira viagem sem gêmeos: 'Quero ter coragem'

Rio - Isabella Scherer, de 27 anos, usou as redes sociais, na noite de quinta-feira, para fazer um desabafo sobre sua primeira viagem sem os filhos gêmeos, de apenas 10 meses de vida. No Instagram, a atriz e cozinheira contou que tem sofrido por antecedência pela ausência dos bebês, frutos de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.

"Vou viajar domingo, vou ficar poucos dias, mas já estou sofrendo de saudade", iniciou a loira nos stories, sem revelar o destino. "Hoje foi o dia que caiu a ficha de que eu vou ficar quatro dias sem vê-los... Sério, eu vou morrer!", exclamou, fazendo uma expressão de desespero.



Apesar da preocupação com os pequenos, Isabella ainda ponderou: "Mas eu preciso vencer isso, porque eu quero muito ter coragem se viajar sem eles e uma hora eu teria que encarar isso. Então, vou encarar quatro dias. Mas estou muito empolgada para a viagem!".