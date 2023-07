Ana Maria Braga se veste de Barbie e encanta a web

Rio - Ana Maria Braga ganhou a admiração da web nesta sexta-feira (21) ao iniciar o "Mais Você" vestida de Barbie, em homenagem ao lançamento do live-action da boneca mais querida do mundo. Com direito a saia e blusa na cor rosa, além de um chapéu e os cabelos alongados, a apresentadora conquistou elogios de diversos seguidores.

"Vou sextar em grande estilo...De repente o mundo ficou cor de rosa! Até a nossa horta, Lourinho", brincou a loira ao comentar alguns dos destaques do programa.

Ana Maria Braga de rosa, o cachorro de rosa e o louro José cantando em inglês kkkkkkkkkk juro pic.twitter.com/iHHnis6KDo — bad pika (@tuiteiitt) July 21, 2023

A ação fez parte de uma parceria com uma marca de sapatos, que chegou a enviar uma caixa em tamanho real, onde a apresentadora iniciou a atração, com um de seus cachorrinhos no colo. Internautas e admiradores reagiram ao modelo escolhido por Ana Maria, para comandar o matinal.

"A Ana Maria Braga tem um carisma único que muitos sonham em ter né? Passo mal que essa mulher já se fantasiou de tudo e deve se divertir horrores fazendo essas publi", afirmou uma. "Quando a Ana Maria Braga disser 'chega, não quero mais', vai ficar um vácuo na TV", comentou outra.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou detalhes do figurino escolhido, trazendo informações de como foi a preparação para se tornar uma versão da boneca.