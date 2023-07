Amaury Jr. deixa a RedeTV! após 21 anos

Rio - Depois de 21 anos, o apresentador Amaury Jr. encerrou seu contrato com a RedeTV!. A emissora informou, nesta sexta-feira, que o artista de 72 anos deseja se dedicar a projetos pessoais.

"Em comum acordo com a RedeTV!, o apresentador Amaury Jr. está se desligando da emissora depois de 21 anos na casa. Amaury Jr. faz questão de enfatizar que enquanto lá esteve sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional", diz a nota.



"A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Callme Comunicaçes Ltda, com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo à BRAZITV em Orlando (FL)", finaliza o documento.

Trajetória

Amaury Jr. era conhecido por seu estilo único e suas entrevistas com socialites e celebridades, sempre com muito luxo e glamour. Antes de passar pela RedeTV!, ele foi repórter da TV Tupi e apresentou um programa na Rádio Gazeta. Após o sucesso na Tupi, o programa "Flash" foi comprado pela Record. No entanto, seis meses depois o apresentador assinou com a Band, emissora em que ganhou projeção nacional.

Ele já conversou com grandes nomes internacionais como Julio Iglesias, Tony Bennett, Donald Trump, Celine Dion, Shirley MacLaine e Sarah Brightman.

Em 2001, o artista voltou a passar pela Record, novamente por um curto período. Em 2002, Amaury assinou com a RedeTV!, onde atualmente comandava o "Programa Amaury Jr.", exibido durante as madrugadas de quarta-feira e domingo. Lá, ele também apresentou o "Amaury Jr. Show", entre 2008 e 2017.