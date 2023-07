Ana Castela rejeita fama de antipática por não atender fãs após show: 'Me xingar é fácil'

Rio - A cantora Ana Castela, de 19 anos, usou as redes sociais para se defender das acusações de ser antipática. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista se pronunciou sobre um show recente em que não conseguiu atender todos os fãs que a abordaram após a apresentação.

"Eu atendo muita criança no camarim. Quando eu vejo cartaz e dá pra pegar, eu levo lá no fundo do palco e tiro foto com as crianças. Atendo criança no hotel, atendo criança no aeroporto, atendo criança antes do show e atendo criança durante o show. Às vezes, é humanamente impossível atender todas as pessoas, por mais que a gente queira, por mais que a gente tente", declarou a Boiadeira.

Em seguida, a cantora ainda destacou que conseguiu tirar fotos com duas crianças dentro de sua van antes de deixar o local onde se apresentou e se defendeu das críticas. "Eu sei quem me levou onde eu tô hoje, sei que são vocês. Tirando uma artista, eu sou um ser humano, não dá", desabafou.

"É humanamente impossível atender a todos. É muita criança querendo tirar foto comigo. Graças a Deus, a criançada toda gosta de mim. Tento dar o máximo de atenção em cima do palco, mando tchau, mando beijo, pego presente... Mas é impossível, é muita gente querendo foto. Eu, Ana Flávia, não consigo", afirmou.

A artista ainda aproveitou para explicar que não é responsável pela organização do atendimento aos fãs: "Quem manda em camarim pra ver quem vai entrar em camarim não sou eu. Eu me arrumo no hotel, chego, atendo e canto. É isso. Eu não sei como tá a organização, não sei de nada, sou a última a saber. Então sou a última que vocês têm que xingar. Eu não sei nada do que se passa", disse Ana.

"Me xingar é muito fácil. Vim falar porque sei que tem muitos artistas que levam fama de antipático por coisas que eles não têm culpa. Muitas vezes o pessoal briga comigo achando que sou eu que não quero fazer as coisas e eu fico quieta. Mas, dessa vez, vim falar porque não é assim que funcionam as coisas", completou a cantora.