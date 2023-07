Xuxa confirma ter recebido proposta para ser mãe de filhos de Michael Jackson

Rio - Durante os anos 90, Xuxa Meneghel estreitou laços com o Rei do Pop, Michael Jackson. A relação dos dois, foi cercada de mimos por parte do cantor, quando a apresentadora foi até sua casa nos Estados Unidos, para uma visita especial. Foi também durante este encontro, que a Rainha dos Baixinhos recebeu um convite para que formalizasse um contrato, aceitando gerar os filhos do artista.

Em "Neverland", na Califórnia, a loira foi recebida com regalias como pipoca sem sal e comida vegana, conforme suas preferências. No segundo episódio do documentário que homenageia os 60 anos de sua carreira, a mãe de Sasha falou sobre a proposta, que a deixou surpresa na época. "E quanto à história de que o Michael Jackson queria ter um filho com você?", pergunta Pedro Bial para Xuxa, que respondeu sem titubear: "Isso é verdade".

Segundo ela, Michael disse estar feliz por saber que as crianças da América Latina "estavam em boas mãos", oferecendo a oportunidade logo após a visita dela. "Na hora de ir embora, veio o empresário dele para o meu empresário, Tobi, e disse assim: 'Olha, a gente tem um contrato aqui para vocês estudarem... É porque o Michael está querendo ter filhos e ele está buscando uma pessoa como a Xuxa. Seria muito interessante a América se unir'", revelou.

A apresentadora disse que ao entrar no carro, ficou em silêncio, mas chegou a questionar para o responsável de sua carreira: "É isso mesmo, aconteceu isso? Ele falou: 'Pois é, né, o cara quer um contrato com você para você gerar os filhos dele'. Não era um casamento, mas era mais para gerar os filhos dele", destacou.

Ao ser questionada pelo profissional sobre como responder ao artista, Xuxa rebateu sem pensar duas vezes: "A gente não tem resposta para isso, não existe uma resposta", recorda.