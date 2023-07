Bianca Andrade chama atenção de biquíni rosa micro: 'Extremamente gostosa'

Rio - Bianca Andrade, também conhecida por sua marca de produtos de beleza 'Boca Rosa', abalou as redes nesta quinta (20), ao exibir suas curvas em um biquíni micro todo rosa. A famosa decidiu entrar na onda do 'Barbiecore' e impressionou com sua beleza.

Na série de cliques, a ex-sister aparece usando um top rosa fininho inspirado pelo Patrick Estrela, do desenho 'Bob Esponja Calça Quadrada', uma parte de baixo combinando, e uma mini saia pink imitando uma meia arrastão ou uma rede de pesca. Bianca também aproveitou o look para fazer uma sessão de fotos ao lado da influencer Mayara Cardoso, em celebração ao Dia do Amigo: "A sorte de passar o Dia do Amigo com a melhor amiga", escreveu a empresária na legenda.

Logo os registros viralizaram e internautas não perderam a chance de elogiar o corpo escultural da youtuber. "EU NÃO ESTAVA PREPARADA PRA ISSO NÃO, PINK MOUTH. SEM PALAVRAS PRA VOCÊ!", comentou uma fã. "Como é bonita, hein", admirou outra. "Eita, será que sou hétero mesmo?", questionou uma terceira. "Uma foto melhor que a outra, impressionante", afirmou mais uma.