Luana Piovani revela desinteresse no filme 'Barbie': 'Vontade nenhuma de assistir'

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, nesta sexta-feira (21), para falar sobre a repercussão do lançamento do filme "Barbie". A atriz revelou que não pretende assistir ao longa estrelado por Margot Robbie e que durante a infância não foi incentivada pela mãe a gostar da boneca.

"Me lembro de estar louca na Barbie e a minha mãe falava assim: 'Minha filha, essa Barbie não está com nada. Olha esse corpo. Essa cintura não existe. Não somos nós, as brasileiras. Esse peito gigante. Não existe isso'", contou.



"Ela falava: 'A brasileira é a Suzy. Tem menos peito, é mais proporcional a cintura para o peito e para o violão'. Você acredita que a minha mãe já falava isso lá trás quando eu era pequena?", completou.



Ela ainda confessou que, mesmo gostando dos atores que estrelam o filme, não pretender ir ao cinema. "Eu adoro o Ryan, que é o ator que faz o Ken. Mas, cara, ele fazendo esse papel está uma tristeza. Está a cara do Salsicha do Scooby Doo. Eu acho uma temeridade esse personagem que ele fez. Eu sei que estou falando sem assistir, mas não tenho vontade nenhuma de assistir a esse filme. Vontade zero, mesmo achando a Margot Robbie deusa, musa."