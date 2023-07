Ary Fontoura adere à 'trend' da Barbie e arranca risadas: 'Melhor versão'

Rio - O ator Ary Fontoura, de 90 anos, arrancou risadas de seus seguidores com sua interpretação da tendência criada pelo lançamento do live-action da Barbie. Nesta sexta (21), o famoso usou as redes para fazer graça da enxurrada de conteúdo cor-de-rosa com uma fantasia de "vovó Barbie".

No vídeo que publicou em seu perfil, Ary aparece usando um roupão e blusa rosa-choque, com direito à peruca loira despenteada e uma maquiagem rosinha bem caricata, em uma tentativa de "imitar" a boneca mais famosa do mundo. "Mas o que está acontecendo aqui? Vovó Barbie sem limites! Essas trends...", escreveu na legenda do post. É possível ver que o artista se diverte na gravação, fazendo caras e bocas para a câmera e afirmando ser a "avó da Barbie" enquanto seduz o público com suas piscadelas.

Internautas não se aguentaram com a brincadeira e foram aos comentários dar boas risadas da paródia bem-humorada: "A melhor versão até agora", afirmou uma pessoa. "Sensacional! Ary, você é demais, parabéns", elogiou outra. "Linda essa vó... A Barbie deve amar muito", adicionou uma terceira. "A Barbie mais linda que vi nesse Instagram", contou mais uma.