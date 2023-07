Sabrina Sato posa de topless e fio-dental em banheiro de hotel, na Itália

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, deixou os seguidores de boca aberta ao compartilhar uma foto pra lá de ousada nas redes sociais. Nesta sexta-feira, a apresentadora usou os Stories do Instagram para publicar um clique tirado no espelho do banheiro, em que faz topless ao surgir vestindo nada mais que uma calcinha preta fio-dental. Ostentando o corpo bronzeado, a famosa usou o celular para cobrir os seios e mostrou a boa forma física.

A empresária está na Itália para gravar o quadro em que fará sua estreia no "Fantástico" . Ainda sem data para ir ao ar, o programa mostrará a viagem de Sabrina pela Europa, convidando o público de casa para desvendar o país eleito como o mais acolhedor do mundo. "Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time 'Fantástico'! É um privilégio… Um presente da TV Globo e do Show da Vida poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos", declarou a apresentadora ao anunciar a novidade.