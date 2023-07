Rio - O segundo fim de semana do PRIO Festival de Inverno começou agitado, reunindo diversos famosos na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio. Na noite desta sexta-feira, as celebridades capricharam nos looks para curtir shows de Armandinho, Criolo e Marcelo Falcão. Nomes Enzo Celulari, Hugo Bonemer e Aline Prado chegaram ao evento com peças combinando com as cores do festival, enquanto Carol Castro e Babu estiveram entre os artistas que preferiram o preto básico para aproveitar a noitada.