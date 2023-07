Marina Ruy Barbosa deixa restaurante com novo namorado; conheça o empresário

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, abandonou a vida de solteira e está vivendo um novo romance. Prestes a retornar à TV com a novela "Fuzuê", da TV Globo, a atriz foi flagrada deixando um restaurante de São Paulo acompanhada pelo novo namorado, na última quinta-feira. Em vídeo divulgado pelo jornalista Leo Dias, é possível ver o casal entrando no mesmo carro após a global atender fãs na entrada do estabelecimento.

O novo affair de Marina é o empresário milionário Abdul Fares, de 39 anos, paulista descendente de libaneses. Até o momento, o homem conta com 139 mil seguidores no Instagram, mas não é seguido pela namorada na rede social. Da mesma forma, o rapaz também não está entre os 42 milhões de fãs que acompanham a artista na internet.

Em seu Instagram, Abdul costuma postar mensagens motivacionais e informa ser co-fundador da Blue Group Digital, empresa que fornece serviços digitais para conectar distribuidores e fornecedores de varejo. Além disso, o empresário também é sócio da LP Real Estate, companhia que atua no setor imobiliário, e da franquia de lojas Mappin. Fares ainda atua como diretor financeiro da rede de lojas Marabraz, de venda de móveis.



Marina Ruy Barbosa não assume um romance desde o fim do namoro de um ano com o ex-deputado Guilherme Mussi, em novembro do ano passado. Antes disso, a atriz foi casada por três anos com o automobilista Alexandre Negrão, de quem se separou em janeiro de 2021.