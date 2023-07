Morre Wilson Cabral, ex-participante do 'Masterchef Profissionais', aos 40 anos

Rio - Morreu o chef de cozinha Wilson Nunes Cabral Neto, nesta sexta-feira, aos 40 anos de idade. A notícia foi confirmada pela mulher do cozinheiro, Simone, em postagem nos Stories do Instagram. Conhecido por ser semifinalista do "Masterchef Profissionais" em 2022, Wilson estava internado desde que sofreu um acidente de carro em Sorocaba, no interior de São Paulo, no último dia 14, segundo informou a TV Band.

"É com pesar que venho aqui informar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens", escreveu Simone, em publicação feita no perfil do carioca.

Em outra postagem, a mulher de Wilson ainda revelou que, até então, o filho do casal de 9 anos ainda não havia sido informado da morte do pai e pediu a compreensão dos seguidores. "Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro, tenho que colocar meu filho para dormir. Ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder, prometo que irei responder todo mundo", encerrou.

Antes de participar da quarta temporada do reality show culinário, Wilson Cabral trabalhou em um hotel no Rio de Janeiro e em um hospital oncológico. A paixão pela gastronomia surgiu aos 18 anos, após uma temporada morando nos Estados Unidos.

O maior incentivo que o chef recebeu para se inscrever no "Masterchef Profissionais" veio do filho pequeno e o carioca chegou a falar sobre a reação do menino ao saber da participação do pai no programa: "Ele ficou feliz, mas disse ‘eu já sabia, falei que você tinha que ir’. Na primeira semana foi um pouquinho difícil porque é muito complicado a gente ficar tanto tempo distante. Falei para ele, ‘não foi você que pediu’. Daí ele disse, ‘vou aguentar a saudade’", disse Wilson, que ficou em terceiro lugar na competição.