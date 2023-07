Drag queen Isabelita dos Patins recebe amigos e fãs na Praça XV para celebrar 75 anos

Uma das figuras históricas do Rio de Janeiro, Isabelita dos Patins comemorou o aniversário de 75 anos, na manhã deste sábado, com uma festa a céu aberto. A drag queen argentina reuniu amigos e fãs na feira de antiguidades da Praça XV, no Centro da cidade, para celebrar a data especial. A atriz Sônia de Paula estava entre os convidados que prestigiaram a artista e ainda posaram para fotos no local.



Ao O DIA, Isabelita contou que acredita que comemorar 75 anos representa resistência para ela. "Depois de ter passado pela pandemia da Covid-19, só tenho palavras para agradecer. A comemoração foi maravilhosa e inesquecível, com a presença de amigos do coração. O mais gostoso de tudo é que foi na minha barraquinha, onde vendo meus mimos e lembranças", agradeceu.

A drag queen também revelou que já faz dois anos que comemora seu aniversário na praça, e que a cidade do Rio significa muito para ela. "A cidade me significa tudo. Ela me adotou , me criou, e me consagrou Isabelita".

Durante a celebração, ela foi presenteada com uma obra de arte feita especialmente em homenagem a ela. O artista plástico Humberto de Castro chegou ao local com uma escultura reciclável em arame que faz referência a saia de tule e os patins pelos quais a drag queen é conhecida.

Oriundo de Buenos Aires, na Argentina, Jorge Omar Iglesias é quem está por trás da maquiagem icônica, que visitou o Rio pela primeira vez aos 18 anos de idade e, em 1970, se mudou em definitivo para a Cidade Maravilhosa. No Carnaval do ano seguinte, vestiu malha e tule, e pintou o rosto para curtir a folia, quando conheceu a jornalista Glorinha Pereira. Bastou observar a forte presença e escutar o sotaque argentino para ela batizar a drag queen de Isabelita dos Patins, fazendo referência à Isabelita Perón, primeira-dama da Argentina naquele momento.

A drag queen chegou ao revelar como os patins revelaram sua marca registrada. "Eu patino desde os nove anos de idade. Sou um patinador profissional e os patins então se tornaram minha marca registrada". Ela ainda revelou que pela idade, está tendo que tomar um pouco de cuidado. "Agora com 75 anos, tenho que me poupar um pouco", confessou a artista.

Desde então Isabelita caminhou, ou melhor, patinou pelo hall da fama. Se tornou uma figura importante da Banda de Ipanema, fez participação no programa da Hebe e marcou presença em inúmeros eventos. No Réveillon de 1993, a drag queen ganhou maior notoriedade, quando desfilou em Copacaban e encontrou Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazendo na época. Na ocasião, ela posou para fotos como se estivesse dando um beijo na bochecha do político. No dia seguinte, a foto estampava todos os jornais.



Após um infarto, em 2011, a drag queen recebeu a ajuda das atrizes Marília Pêra e de Claudia Jimenez para conseguir sobreviver sem poder trabalhar. Recentemente a artista foi homenageada na novela "Travessia", de Gloria Perez, ao ter o nome estampado em uma boate.

Atualmente, Isabelita monta semanalmente, aos sábados, uma barraca na feira de antiguidades da Praça XV, onde recebe o carinho de amigos e fãs, que a celebram como símbolo cultural do Rio de Janeiro. A drag queen já chegou a receber um Título de Cidadão Honorário da cidade, entregue na Câmara Municipal.