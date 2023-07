Maiara e Maraisa emocionam com homenagem para Marília Mendonça em show

Rio - Maiara e Maraisa emocionaram os fãs, na noite deste sábado, ao celebrarem o aniversário de Marília Mendonça, no dia em que a cantora completaria 28 anos. A dupla sertaneja dedicou uma parte do show que fizeram no Komplexo Tempo, em São Paulo, para homenagear a amiga, que morreu em novembro de 2021, vítima de um grave acidente aéreo

Em determinado momento, Maraisa não conseguiu conter as lágrimas e deixou o palco com uma toalha cobrindo o rosto. Na coxia, a artista foi consolada pelo novo namorado, Fernando Mocó, com quem assumiu o namoro em junho deste ano.

Mais cedo, Maiara já havia utilizado as redes sociais para relembrar momentos que viveu ao lado de Marília em postagem no Instagram. A cantora compartilhou um álbum de fotos da dupla com a eterna Rainha da Sofrência e celebrou a data: "Amo você! Te vivo… Pra sempre… Intensamente… Feliz aniversário!", escreveu.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, quando o avião em que estava caiu em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Além da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessora da cantora; o produtor Henrique Bahia; e o piloto e o co-piloto Geraldo Martins Medeiros e Tarcísio Pessoa Viana também perderam suas vidas na tragédia. A sertaneja deixou um filho, hoje com 3 anos de idade, fruto de um relacionamento com o cantor Murilo Huff.