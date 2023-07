Carol Castro posa com namorado em festival no Rio; veja

Rio - O PRIO Festival de Inverno voltou a reunir famosos na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado. Bala Desejo, Seu Jorge e Natiruts foram os responsáveis por agitar a noitada no segundo fim de semana do evento.

Vestindo uma blusa cropped branca e short jeans, a atriz Carol Castro surgiu em clima de romance com o novo namorado, Leandro Dias, com quem assumiu o namoro publicamente em junho deste ano.

Além de Carol, Sheron Menezzes, Bárbara Paz, Viviane Araújo e Isabel Fillardis estão entre as celebridades que curtiram o evento, assim como Enzo Celulari e o casal de atores Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão.