Tony Ramos e a mulher assistem a show na Barra da Tijuca

Rio - Tony Ramos, de 74 anos, levou a mulher, Lidiane Barbosa, para curtir uma noite romântica, neste sábado, ao prestigiarem o show "Sinatra in Concert", no Teatro Multiplan, localizando na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Antes de assistir o espetáculo, o casal, que está junto há 53 anos, posou para fotos na entrada do local.

Além do ator de "Terra e Paixão", Ary Fontoura, Mariana Santos e Nivea Maria foram outras celebridades que acompanharam a apresentação de Fred Mayrink com a Rio Jazz Orquestra, que resgataram sucessos do cantor norte-americano Frank Sinatra.