Mionzinho fala sobre fim de parceria com Marcos Mion após ida para a Globo

Rio - Victor Coelho, o ex-assistente de palco de Marcos Mion, falou em entrevista ao Splash sobre o fim de seu ciclo como Mionzinho, acompanhando o apresentador na MTV e na Record TV. O intérprete, afirmou que segue como amigo do artista e que atualmente trabalha como administrador da empresa de sua família. Ele ainda confessou que não tem mágoa de não ter seguido ao lado do companheiro para a Globo, onde se destaca à frente do "Caldeirão".

“Mion não tinha obrigação de me levar para a Globo... Juro por Deus que não tenho mágoa nenhuma. Gosto dele até hoje, gosto das coisas que ele faz lá na Globo. Estou feliz demais porque desde a época da MTV ele falava que ia voltar para Globo um dia”, disse ele.

Victor detalhou que boa parte do dinheiro que recebeu como contratado da TV ficou guardado e que atualmente desfruta de uma vida com conforto. "Quando saí da Record, falei: 'Está na hora de usar a minha faculdade para o motivo pelo qual fiz'. Hoje, eu e minha irmão somos quem assume mais as coisas. Temos duas lojas e uma distribuidora que vende para o Brasil inteiro", afirmou.