Artistas lamentam a morte de Leny Andrade: 'Deusa do Jazz'

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte de Leny Andrade. A veterana estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, desde a última semana quando houve uma piora no seu estado clínico. A artista tratava uma pneumonia.

"O Brasil acaba de perder @lenyandradeoficial. Leny Andrade já levou a música brasileira a 48 países. É consagrada internacionalmente. Ela era tão, mas tão poderosa que costumava ter Tony Bennett na plateia de alguns dos muitos shows que fez em templos do jazz de Nova York. Brilhou, alcançou lugares incríveis. Foi ouvida, tocada e muito reproduzida. Em seus últimos anos de vida vivia muito bem cuidada pelo Retiro dos Artistas. Que ela descanse em paz. Obrigada por tudo que você fez por nossa música Leny. Meus sentimentos à família, amigos e fãs", escreveu a atriz Zezé Motta no Twitter.

Confira o que mais famosos disseram:

Margareth Menezes, cantora: "Dona Leny Andrade, que vá em Paz. Seu legado é eterno. Obrigada por tantas contribuições".

Milton Guedes, cantor: "Leny gigante".

Adelaide Costa, cantora: "Estamos cada dia mais sós. Que tristeza perder duas amigas em um mesmo dia. Que a querida @lenyandradeoficial encontre luz e paz em sua nova morada. Descanse em paz."

Bel Kutner, atriz: "Partiu nossa deusa do Jazz".

Zé Pedro, DJ: "Seu caminho é de paz e amor. Te amo, minha cantora".

João Sabiá, cantor: "Perdemos nossa diva. Descanse em paz".

Inez Viana, atriz: "Uma grande perda. Meus sentimentos à família".

Adriana Lessa, atriz: "Que triste! Meus sentimentos! Muita Luz e Amor!".