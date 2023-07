Confira as categorias da 1ª edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja

Rio - A primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja é a pioneira na modalidade e acontece no dia 24 de outubro no Clube de Campo em Aparecida de Goiânia, relembrando a importância da cantora. A artista quebrou inúmeros recordes, marcou a música brasileira e é uma das vozes mais reconhecidas e escutadas no Brasil.

O prêmio conta com 13 categorias, entre eles: Produtor Musical, Revelação, Artista Solo Masculino, Artista Solo Feminino, Dupla Masculina, Dupla Feminina, Hit do Ano, Álbum do Ano, Projeto Audiovisual/Videoclipe, Música Clássica Sertaneja, Artista Clássico Sertanejo, Show do Ano e Rodeio/Feira Agropecuária.

Com o objetivo de agitar a cena musical do ritmo tão amado no país, o evento será responsável por estimular o sertanejo, valorizar os profissionais da área e contará com apresentações musicais.

A cantora, homenageada com o nome no prêmio, começou a fazer sucesso no Brasil em 2016, e é dona de diversos hits. Com isso, sua própria família lançou a premiação em consagração à Rainha da Sofrência.

"Eu, como mãe, e toda a família nos sentimos profundamente emocionados com a criação deste prêmio que homenageia de forma muito sensível o nome de Marília e abraça causas levantadas pela minha filha, que sempre buscou revelar e dar a chance para novos cantores e compositores do sertanejo", celebrou Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça.

De acordo com a mãe da cantora, o prêmio é uma forma de ter ela presente além das músicas e uma extensão do legado de Marília. "A música sertaneja merece essa premiação e visibilidade e ter o nome de Marília nele deixa a família muito feliz, já que é nosso dever dar continuidade ao movimento que ela se dedicou tanto", completou.

A reportagem foi publicada pela coluna de Gabriel Perline, do IG.