Preta Gil veste biquíni tomara que caia para renovar o bronzeado no Maranhão

Rio - Preta Gil, de 48 anos, mostrou que está curtindo cada momento de sua passagem por Atins, no Maranhão, onde comemora o aniversário da irmã, Marina Morena. Nesta segunda-feira, a cantora publicou uma foto nos Stories do Instagram em que apareceu renovando o bronzeado com um belo banho de sol, vestindo um biquíni roxo no modelo tomara que caia.

Pouco depois, a empresária compartilhou as fotos tiradas em um das festas de aniversário da irmã mais nova, no ultimo domingo. "O aniversário é dela, mas quem ganhou presente fomos nós em tê-la em nossas vidas e estarmos aqui vivendo dias mágicos e com essa festa surreal com show da Timbalada!!", escreveu Preta, que ainda se declarou para Marina. "Você é única, tudo que te disse ontem é mais que verdade, amo ser sua irmã!", completou.

Na última sexta-feira, Preta Gil revelou ter sido internada após sofrer uma crise de ansiedade. Lutando contra um câncer de intestino, a artista passou por atendimento médico e depois recebeu alta para voltar para a casa. "Tive um mal estar e por precaução fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa, só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável", desabafou a filha de Gilberto Gil, ao comentar a internação nas redes sociais.

Confira: