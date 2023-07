Após desistir de papel principal em 'Barbie', atriz assiste o filme e dá opinião sincera

Rio - A atriz Amy Schumer, de 42 anos, usou as redes sociais para dar sua opinião sincera após assistir os filmes "Barbie" e "Oppenheimer", dois dos lançamentos mais aguardados do ano. Em postagem no Instagram, a artista elogiou as produções, mesmo depois de ter desistido de interpretar a boneca mais famosa do mundo no live-action que já foi visto por 4,1 milhões de pessoas no Brasil em seu primeiro fim de semana de exibição.

"Gostei muito de Barbie e Oppenheimer, mas acho que deveria ter interpretado o papel de Emily Blunt. Melhore, Hollywood", escreveu a norte-americana, na legenda da publicação.

Amy havia sido convidada para interpretar Barbie na adaptação para as telonas, mas abandonou o projeto em 2017 e o papel principal acabou indo para a atriz Margot Robbie, de "Esquadrão Suicida". Na época, Schumer alegou conflitos de agenda, mas, depois, entregou o verdadeiro motivo de sua saída do projeto: "Eles definitivamente não queriam fazer do jeito que eu queria, a única maneira que eu estava interessada em fazer", explicou a comediante, em entrevista ao "The Hollywood Reporter", em 2022.

Na versão que seria estrelada por Amy, prevista para estrear em 2018, Barbie era expulsa da Barbielândia por não ser perfeita o suficiente. Já no filme que chegou aos cinemas na última quinta-feira, a boneca começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim e começa a se questionar sobre o sentido de sua existência.