MC Daniel se revolta com agressão em show: 'O que é de vocês tá guardado'

Rio - Mc Daniel usou as redes nesta segunda (24) para revelar uma situação frustrante que aconteceu em seu último show em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em seus stories, o cantor se revoltou com um grupo de pessoas que, segundo ele, agrediram não só membros de sua equipe como também pessoas que foram assistir à apresentação.



Visivelmente exaltado, o MC começa os registros explicando o acontecido e mostrando o estado do artista Kew, que levou uma garrafada na cabeça: "Bando de Pelotas, vocês zoaram com um show pesado. Tinha um bando de criança e mulher, e vocês agrediram uma mulher! Nós fomos trocar uma ideia para ficar 'firmão' e vocês tacaram uma garrafa na cara do Kew e quebraram o pé do meu segurança, Bebezão", contou o artista.

Daniel chega a afirmar que o grupo agiu com maldade e que se fossem disputar de forma justa, o resultado do conflito teria sido diferente. "Vocês estavam em 10 ainda, em 20. Para vocês verem que como são 'comédia'. Vacilões! Se fosse na mão, vocês iam tomar um cacete! Não vai ficar assim, vocês vão ver! O que é de vocês tá guardado, tenho o rostinho de todo mundo gravado", garantiu.

Apesar de ter apagado os vídeos que gravou quando estava com raiva, o famoso relembrou o assunto depois, com mais calma, mas seguiu com a narrativa de repúdio à atitude dos agressores. "Não sou conivente com agressão à mulher, a idoso, a animal. Eu saio de mim com essa covardia, não admito. Mas a justiça de Deus não falha", afirmou. O funkeiro também aproveitou para tranquilizar os fãs e mostrar que seus amigos já estavam se recuperando do susto da noite anterior.