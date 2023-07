Em vídeo, Thais Carla desabafa: 'Pessoas gordas têm o direito de adoecer'

Rio - Thais Carla fez um desabafo, nesta segunda-feira (24), sobre as cobranças que os corpos gordos recebem para serem saudáveis. Em vídeo divulgado no Instagram, a influenciadora de 31 anos narrou um texto da filósofa e ativista contra gordofobia Malu Jimenez.

"Ser cobrada o tempo todo se seus exames estão em dia também é gordofobia! A gordofobia é tão sutil que muitas vezes repetimos essa lógica sem perceber que estamos contribuindo para essa estrutura violenta e sistêmica que é a gordofobia. Ter que ficar justificando para as pessoas que sou uma pessoa saudável, apesar de ser GORDA, é tão gordofóbico quanto quem acredita que todo corpo gordo é doente", iniciou a leitura.



"Eu já caí nessa cilada, porque é muito fácil baixar a cabeça para um sistema que exige que nossas corpos devem ser 'belos', 'saudáveis', 'produtivos', 'héteros'. Pare! Você além de não ter que justificar nada para ninguém porque não faz sentido se você é ou não saudável com a discussão da gordofobia, e se eu não for? Qual o problema? Pessoas magras que carregam alguma 'doença' em seus corpos são estigmatizadas por isso? Acusadas o tempo todo de terem que modificar seus corpos porque são doentes? NÃO!"

"Então pare, não contribua com essa ideia gordofóbica de nos patologizar o tempo todo. É violento ter que agir assim e contribuir com aquele tal argumento capacitista, gordofóbico: mas são exames superficiais, ou mas uma hora a conta vai chegar e assim por diante. AS PESSOAS GORDAS TÊM O DIREITO DE ADOECER como qualquer outra pessoa e está tudo bem. Se aprofundar no conceito de saúde e doença, pode te ajudar a entender essa discussão", concluiu.