Malvino Salvador impressiona a web com shape: 'Melhor que muito novinho'

Rio - O ator Malvino Salvador, de 47 anos, impressionou a web ao ser flagrado aproveitando um dia de Sol ao lado da família em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio. Neste domingo (23), as fotos do famoso acabaram viralizando e internautas encheram o artista de elogios.

Nos registros que abalaram a internet, o ator aparece de sunga preta, exibindo toda a sua beleza natural com um shape definido e barriga trincada. Malvino também compartilhou o momento em seu Instagram, comemorando o sucesso de sua nova série, 'O Negociador', na plataforma da Amazon Prime : "Celebrando com minha família o primeiro lugar das séries mais vistas no Brasil no @amazonprime. É uma alegria compartilhar esse momento especial juntos!", escreveu o famoso na legenda.

Usuários das redes ficaram de queixo caído com o corpo escultural do artista e não conseguiram se conter em seus comentários. "Quando eu falo que gosto de coroa, eu tô falando desse tipo aí", confessou uma pessoa. "Melhor do que muitos de 20", pontuou outra. "Envelheceu como um bom vinho", admirou uma terceira. "Medo de um dia querer namorar um 40tão porque é gostoso assim e o povo achar que é pelo dinheiro", brincou mais uma.