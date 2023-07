Filho de Andressa Urach reage a previsão de gravidez da mãe; entenda

Rio - O filho de Andressa Urach se manifestou nas redes sociais, nesta segunda-feira, a respeito do vídeo em que uma sensitiva prevê que a modelo estaria grávida do próprio filho. Em interação com seguidores nos Stories do Instagram, Arthur Urach foi questionado se pretende entrar com uma ação judicial contra a vidente Cleo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano Camargo.

"Para que processar, gente? Deixa ela morder a própria língua, daqui a pouco vocês vão ver. Mulher chata, meu Deus", disparou o DJ de 18 anos. Recentemente, Arthur revelou que ajuda a produzir as fotos e vídeos da mãe para sites de conteúdo adulto por assinatura, além de já ter acompanhado a influenciadora na boate onde ela trabalha como garota de programa.

No último domingo, Andressa também respondeu perguntas dos fãs pelos Stories e um internauta quis saber se a ex-A Fazenda "transa com o filho", ao que a famosa respondeu: "Não, não transo com meu filho, não transaria com a minha mãe e nem com meu pai. Agora, o resto tá liberado".

Em vídeo publicado no Instagram, Cleo Loyola chocou a web ao afirmar ter previsto através do baralho que Andressa estaria esperando um filho com seu primogênito. "Me pediram aí para fazer uma tirada de cartas, eu fiz, deu aí a roda da fortuna, ela ganhando muito dinheiro. Mas, realmente, o filho se apaixonando pela mãe, por ver ela naquela nudez né? Ali, os dois realmente tendo um caso e Andressa Urach ficando grávida do seu filho Arthur", declarou a vidente.