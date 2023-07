Raven-Symoné revela ter visões do futuro desde os 7 anos

Rio - Intérprete da personagem que levava seu nome e a consagrou na TV, Raven-Symoné confessou neste domingo (23) que tem mais similaridades com a protagonista de "As Visões de Raven", do que o público possa imaginar. A atriz afirmou durante entrevista ao "Melhor podcast de todos os tempos", que tem visões na vida real.

“Tenho momentos em que realmente fico olhando e vejo uma cena que está acontecendo comigo ou que vai acontecer comigo em outra dimensão e fico tipo, 'Ei, isso é estranho'”, declarou, pontuando que não pode ver o futuro com clareza, mas que seus "guias espirituais" a ajudam desde os 7 anos, em diversas questões.

“A maneira como nos conectamos é através do nossos traumas. A meditação apenas permitiu que meus guias espirituais me ajudassem e até hoje isso pode acontecer.”

Raven ainda falou sobre suas crenças em relação ao universo místico e a respeito da espiritualidade. "Eu acredito em médiuns. Acredito que, na verdade, os humanos têm a capacidade, em seu cérebro, de acessar campos de energia que permitem que a verdade se conecte quando você sabe como traduzi-la corretamente", declarou.

Na série, produzida pelo Disney Channel, entre os anos de 2003 e 2007, Raven vivia uma vidente adolescente, que com suas "visões", provocava uma série de caos em sua vida, devido a ansiedade de querer corrigir tudo.