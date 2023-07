Contracenando com Xuxa em filme criticado, Marcelo Ribeiro teve passagem pela indústria pornô

Rio - No segundo episódio do documentário sobre a vida de Xuxa Meneghel, lançado recentemente pelo Globoplay, a apresentadora se reencontrou com um dos personagens emblemáticos que marcaram sua trajetória: Marcelo Ribeiro, com quem ela contracenou em "Amor Estranho Amor".

Na entrevista, ao se encontrar com a apresentadora 40 anos depois da produção, o empresário revelou que teve portas fechadas depois do filme se tornar polêmico. O que não foi revelado no documentário é que, muito tempo depois, Marcelo aceitou uma proposta da indústria de conteúdo adulto.

Ele atuou em um filme pornô em 2008, quando nomes como Alexandre Frota, Rita Cadillac, Gretchen, entre outros artistas famosos, também estavam se dedicando a este ramo. Aos 37 anos, Marcelo aceitou o convite da Brasileirinhas e participou de "Estranho Amor". O título do filme é uma referência ao longa que fez com Xuxa.

Atualmente, Marcelo tem 52 anos e já trabalhou como fotógrafo e especialista de Tecnologia da Informação. Depois do reencontro, Xuxa chegou a afirmar que lamenta a falta de oportunidades para o colega por conta das críticas e das questões que se tornaram polêmicas.