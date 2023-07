Juju Salimeni choca seguides ao exibir antes e depois: 'Se passaram dez anos'

Rio - Juju Salimeni, de 36 anos, surpreendeu os internautas ao mostrar seu antes e depois, nos últimos dez anos. No Instagram, a musa fitness compartilhou os registros durante uma interação com os seguidores e admitiu sentir-se "mais bonita" em sua versão atual.

"Você está tão diferente! Te sigo desde a época do 'Pânico'", enviou uma fã, ao que a ex-panicat respondeu: "Realmente estou muito diferente porque se passaram pelo menos 10 anos, né? Fui muito feliz naquela época, mas me sinto muito mais bonita hoje".

Posteriormente, Juju também foi questionada sobre procedimentos estéticos e harmonização facial e garantiu que apenas aderiu aos botox, para minimizar as linhas finas, e ao preenchimento.



"Nunca fiz harmonização. A única coisa que faço sempre é botox, porque para quem treina dura no máximo três meses, e fiz um pouquinho de preenchimento no queixo há uns dois meses. Não faço mais nada além disso, porque gosto do meu rosto e não quero mudar nada. Quando sentir vontade farei de tudo", afirmou a influencer.