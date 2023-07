Silvero Pereira vai interpretar o 'Maníaco do Parque' em filme

Rio - O ator Silvero Pereira, de 41 anos, vai interpretar Francisco de Assis Pereira, serial killer conhecido como "Maníaco do Parque", em filme produzido pelo Prime Video. A plataforma de streaming também anunciou, nesta terça-feira, que lançará a série documental "Maniaco do Parque: A Historia Nao Contada". Ambos os projetos têm previsão de estreia para o ano que vem.

O longa de ficção Maníaco do Parque mergulha na história do maior serial killer brasileiro, o motoboy Francisco (Silvero Pereira), que foi acusado de atacar 21 mulheres, assassinando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. A história do assassino e os detalhes da sua psicopatia são revelados por Elena (Giovanna Grigio), uma repórter iniciante que enxerga na investigação dos crimes cometidos pelo maníaco a grande chance de alavancar sua carreira. Enquanto Francisco segue vivendo livre e atacando mulheres, sua fama na mídia sensacionalista cresce vertiginosamente, gerando terror na capital paulista. O filme é dirigido por Maurício Eça, produzido por Marcelo Braga e tem roteiro de L.G. Bayão. Thaís Nunes, jornalista investigativa e documentarista, é a pesquisadora principal.

Já a série documental revisita o caso pela perspectiva das vítimas sobreviventes e das famílias das mulheres assassinadas. A partir de depoimentos inéditos e revelações surpreendentes, a produção apresenta equívocos na apuração e o papel da mídia no desenvolvimento da investigação. O documentário é dirigido por Thaís Nunes junto com Maurício Eça. A produção é de Marcelo Braga, que também é o produtor executivo junto de Flávia Tonalezi. O roteiro é de Thaís Nunes e Guilherme César.