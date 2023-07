Clarice Falcão comenta fama após integrar elenco do 'Porta dos Fundos'

Rio - Clarice Falcão relembrou sua entrada no canal do Youtube 'Porta dos Fundos' durante entrevista ao Otalab, comandado por Otaviano Costa. A atriz e cantora de 33 anos, que namorava Gregório Duvivier na época, contou que tinha receio de fazer parte da produtora por conta do relacionamento.

"O Porta foi uma coisa maravilhosa. Eu postei os vídeos cantando, o primeiro foi 'Oitavo Andar', e aí os meninos, na época eu namorava o Gregório, vieram falar 'A gente quer você'. Eu falei 'Mas vocês só me viram tocar e cantar, não me viram atuar' e eles 'Não, mas a gente quer você'. Eu disse 'Eu não quero entrar porque eu sou namorada do Gregório' e eles falaram 'O Gregório não tem nada a ver, a gente quer que você participe'", detalhou.

Ela comentou sobre a fama adquirida após integrar o elenco da produtora. "Eu entrei e foi uma experiência muito legal. Uma coisa alimentou a outra. A música me levou até o Porta e o Porta ajudou a alimentar a música. A gente se divertia muito, mas foi uma coisa muito de repente. Em algum momento ficou muito grande. [...] Na hora, foi meio um susto pra mim porque aí eu tinha que fazer show. Gente que era muito fã e balançava a van."

Clarice Falcão ainda entregou detalhes de seu quarto álbum de estúdio. Com lançamento para 10 de agosto, "Truque" falará sobre o amor e a desilusão. "É uma história sobre se apaixonar. Porque o disco, essa coisa do truque, fala sobre se iludir e desiludir no amor. [...] A primeira vez que você se apaixona você fala 'É isso. Nunca mais vou ter outra coisa. Ninguém nunca amou como eu amei' e depois quando você começa a quebrar a cara, você entende que se apaixonar é quebrar a cara, mas se você começa um amor já pensando isso, não vai se entregar direito, então tem que fingir que não sabe pra poder de fato se apaixonar e se entregar de verdade", concluiu.